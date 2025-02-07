Доходы Пенсионного фонда резко выросли в начале года: куда ушли деньги

За первый месяц 2025 года в Пенсионный фонд Украины поступило 68,1 миллиард гривен из всех источников финансирования. Это на 8,6 миллиардов гривен больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Доходы Пенсионного фонда

Общая сумма собственных доходов ПФУ составила 47,4 миллиарда гривен, из которых 2 миллиарда гривен – поступления единого взноса за определенные категории застрахованных лиц из госбюджета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

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В частности, поступления от единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование выросли на 35,5%, достигнув 41,9 миллиарда гривен.

Также из государственного бюджета было выделено 15,7 миллиарда гривен для выплат пенсий, надбавок и компенсаций по пенсионным программам, а также покрытия дефицита фонда.

Еще 5 миллиардов гривен направили на льготы и жилищные субсидии для оплаты коммунальных услуг и приобретения твердого топлива.

Расходы Пенсионного фонда

За январь 2025 года общие расходы Пенсионного фонда составили 70,3 миллиарда гривен – это на 4,8 миллиарда гривен больше, чем в соответствующий период прошлого года.

На выплату пенсий направили 61,5 миллиарда гривен, что на 6,8% больше, чем в январе 2024 года (57,6 миллиарда гривен).

Увеличение доходов и расходов Пенсионного фонда свидетельствует о положительной динамике финансирования пенсионных выплат и социальных обязательств государства перед гражданами.