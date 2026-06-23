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Бизнес Актуальные новости Россияне достигли дна: налоговая задолженность населения и бизнеса достигла 4 триллионов рублей
23 июня, 15:48
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Россияне достигли дна: налоговая задолженность населения и бизнеса достигла 4 триллионов рублей

Альбина Ковпак

Россияне и российский бизнес накопили рекордную задолженность по налогам. По состоянию на апрель 2026 года общая сумма задолженности достигла почти 4 триллионов рублей, и всё из-за повышения НДС.

Как выросли налоговые задолженности российского бизнеса

За год сумма увеличилась на треть, пишет The Moscow Times.

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Из общей суммы около 1,7 триллиона рублей приходится непосредственно на неуплаченные налоги, сборы и страховые взносы. Остальная сумма — это накопленные пени, штрафы и проценты за просрочку платежей.

Известно, что наибольший объем задолженности сформировался по налогу на добавленную стоимость. Структура основной задолженности выглядит следующим образом:

  • НДС – 648 миллиардов рублей;
  • налог на прибыль организаций — 294 миллиарда рублей;
  • страховые взносы — 292 миллиарда рублей.

Лидером по задолженности стала Москва, где объем задолженности достиг 1,5 триллиона рублей. Далее следуют Подмосковье – 286 миллиардов и Санкт-Петербург – 205 миллиардов.

Каковы причины

Эксперты связывают ситуацию сразу с несколькими факторами. Среди основных причин называют:

  1. Увеличение налоговой нагрузки;
  2. Усиление контроля над бизнесом;
  3. Замедление экономического роста;
  4. Падение потребительского спроса;
  5. Подорожание кредитов.

При этом сама сумма в 4 триллиона рублей значительна и близка к годовому дефициту федерального бюджета прошлого года,
– говорит директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков.

Таким образом, рост налоговой задолженности повышает риск банкротств компаний, поскольку по мере накопления обязательств растут пени и штрафы, которые бизнес в какой-то момент не сможет обслуживать.

Наиболее уязвимыми могут стать отрасли, которые уже сейчас сталкиваются с высокими затратами и ослаблением спроса:

  • строительство;
  • торговля;
  • общественное питание;
  • сфера услуг;
  • транспорт;
  • логистика.

К слову, в этом году Путин повысил НДС до 22%, а порог дохода для освобождения от его уплаты для малого бизнеса, работающего по "упрощенке", был снижен. В результате количество налогоплательщиков увеличилось.

Вопреки ожиданиям Кремля, повышение НДС приведет, как и предполагалось ранее, к ряду негативных последствий. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:

  • тарифы логистических компаний сразу выросли на 10–20%;
  • повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8–10%.

Среди последующих последствий также повышение стоимости государственных заимствований, падение доходов российских предприятий и высокий уровень учетной ставки.

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