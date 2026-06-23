Как выросли налоговые задолженности российского бизнеса
За год сумма увеличилась на треть, пишет The Moscow Times.
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Из общей суммы около 1,7 триллиона рублей приходится непосредственно на неуплаченные налоги, сборы и страховые взносы. Остальная сумма — это накопленные пени, штрафы и проценты за просрочку платежей.
Известно, что наибольший объем задолженности сформировался по налогу на добавленную стоимость. Структура основной задолженности выглядит следующим образом:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- НДС – 648 миллиардов рублей;
- налог на прибыль организаций — 294 миллиарда рублей;
- страховые взносы — 292 миллиарда рублей.
Лидером по задолженности стала Москва, где объем задолженности достиг 1,5 триллиона рублей. Далее следуют Подмосковье – 286 миллиардов и Санкт-Петербург – 205 миллиардов.
Каковы причины
Эксперты связывают ситуацию сразу с несколькими факторами. Среди основных причин называют:
- Увеличение налоговой нагрузки;
- Усиление контроля над бизнесом;
- Замедление экономического роста;
- Падение потребительского спроса;
- Подорожание кредитов.
При этом сама сумма в 4 триллиона рублей значительна и близка к годовому дефициту федерального бюджета прошлого года,
– говорит директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков.
Таким образом, рост налоговой задолженности повышает риск банкротств компаний, поскольку по мере накопления обязательств растут пени и штрафы, которые бизнес в какой-то момент не сможет обслуживать.
Наиболее уязвимыми могут стать отрасли, которые уже сейчас сталкиваются с высокими затратами и ослаблением спроса:
- строительство;
- торговля;
- общественное питание;
- сфера услуг;
- транспорт;
- логистика.
К слову, в этом году Путин повысил НДС до 22%, а порог дохода для освобождения от его уплаты для малого бизнеса, работающего по "упрощенке", был снижен. В результате количество налогоплательщиков увеличилось.
Вопреки ожиданиям Кремля, повышение НДС приведет, как и предполагалось ранее, к ряду негативных последствий. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:
- тарифы логистических компаний сразу выросли на 10–20%;
- повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8–10%.
Среди последующих последствий также повышение стоимости государственных заимствований, падение доходов российских предприятий и высокий уровень учетной ставки.