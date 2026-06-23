Как выросли налоговые задолженности российского бизнеса

За год сумма увеличилась на треть, пишет The Moscow Times.

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Из общей суммы около 1,7 триллиона рублей приходится непосредственно на неуплаченные налоги, сборы и страховые взносы. Остальная сумма — это накопленные пени, штрафы и проценты за просрочку платежей.

Известно, что наибольший объем задолженности сформировался по налогу на добавленную стоимость. Структура основной задолженности выглядит следующим образом:

НДС – 648 миллиардов рублей;

налог на прибыль организаций — 294 миллиарда рублей;

страховые взносы — 292 миллиарда рублей.

Лидером по задолженности стала Москва, где объем задолженности достиг 1,5 триллиона рублей. Далее следуют Подмосковье – 286 миллиардов и Санкт-Петербург – 205 миллиардов.

Каковы причины

Эксперты связывают ситуацию сразу с несколькими факторами. Среди основных причин называют:

Увеличение налоговой нагрузки; Усиление контроля над бизнесом; Замедление экономического роста; Падение потребительского спроса; Подорожание кредитов.

При этом сама сумма в 4 триллиона рублей значительна и близка к годовому дефициту федерального бюджета прошлого года,

– говорит директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков.

Таким образом, рост налоговой задолженности повышает риск банкротств компаний, поскольку по мере накопления обязательств растут пени и штрафы, которые бизнес в какой-то момент не сможет обслуживать.

Наиболее уязвимыми могут стать отрасли, которые уже сейчас сталкиваются с высокими затратами и ослаблением спроса:

строительство;

торговля;

общественное питание;

сфера услуг;

транспорт;

логистика.

К слову, в этом году Путин повысил НДС до 22%, а порог дохода для освобождения от его уплаты для малого бизнеса, работающего по "упрощенке", был снижен. В результате количество налогоплательщиков увеличилось.

Вопреки ожиданиям Кремля, повышение НДС приведет, как и предполагалось ранее, к ряду негативных последствий. Российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары:

тарифы логистических компаний сразу выросли на 10–20%;

повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8–10%.

Среди последующих последствий также повышение стоимости государственных заимствований, падение доходов российских предприятий и высокий уровень учетной ставки.