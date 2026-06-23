Як зросли податкові борги бізнесу Росії

За рік сума збільшилась на третину, пише The Moscow Times.

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Із загальної суми близько 1,7 трильйона рублів припадає безпосередньо на несплачені податки, збори та страхові внески. Решта суми – це накопичені пені, штрафи та відсотки за прострочення платежів.

Відомо, що найбільший обсяг боргів сформувався за податком на додану вартість. Структура основної заборгованості виглядає так:

ПДВ – 648 мільярдів рублів;

податок на прибуток організацій – 294 мільярдів рублів;

страхові внески – 292 мільярдів рублів.

Лідером за боргами стала Москва, де обсяг заборгованості сягнув 1,5 трильйона рублів. Далі йдуть Підмосков'я – 286 мільярдів і Санкт-Петербург – 205 мільярдів.

Які причини

Експерти пов’язують ситуацію одразу з кількома факторами. Серед основних причин називають:

Збільшення податкового навантаження; Посилення контролю за бізнесом; Уповільнення економічного зростання; Падіння споживчого попиту; Подорожчання кредитів.

При цьому сама сума 4 трильйонів рублів значна і близька до річного дефіциту федерального бюджету минулого року,

– каже директор зі стратегії "Фінам" Ярослав Кабаков.

Таким чином, зростання податкової заборгованості підвищує ризик банкрутств компаній, оскільки в міру накопичення зобов'язань зростають пені та штрафи, які бізнес у якийсь момент не зможе обслуговувати.

Найбільш вразливими можуть стати галузі, які вже зараз стикаються з високими витратами та слабшим попитом:

будівництво;

торгівля;

громадське харчування;

сфера послуг;

транспорт;

логістика.

До слова, цього року Путін підвищив ПДВ до 22%, а поріг доходу для звільнення від його сплати для малого бізнесу на "спрощенці" було знижено. В результаті кількість платників податку збільшилась.

Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:

тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;

підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.

Серед наступних наслідків також підвищення вартості державних запозичень, падіння доходів російських підприємств і високий рівень облікової ставки.