Какой налог при минимальной зарплате сейчас

В этом году минимальная зарплата росла дважды за год. Сейчас этот показатель составляет – 8 тысяч гривен. Это сумма без вычета налога.

Какую "чистую" выплату имеют получатели минимальной зарплаты

С зарплат украинцев сейчас отчисляется два налога: НДФЛ и военный сбор, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

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Справка: "Чистая" зарплата – это сумма выплаты с которой были отчислены налоги.

Какой размер этих налогов сейчас:

НДФЛ – 18% от заработной платы лица;

военный сбор – ранее составлял 1,5%, после повышения налогов он вырос до – 5%.

То есть, в целом из заработной платы вычитается 23%. Поскольку минимальная зарплата сейчас 8 тысяч гривен, налог достигает – 1 840 гривен. Соответственно, "чистая" выплата составляет 6 160 гривен.

Обратите внимание! Работодатель должен платить ЕСВ за своего работника. Сейчас этот взнос достигает 22%. Соответственно, для работодателей минимальная выплата работнику обходится в 9 760 гривен.