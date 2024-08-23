Энергоблок вышел из ремонта

По словам энергетиков, энергоблок повысит стабильность энергосистемы, позволяя избежать ограничений в поставках электроэнергии для потребителей.

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины Энергетики действительно делают невероятные вещи в этой сложной ситуации, чтобы мы оставались со светом и теплом. Сейчас досрочно, но с соблюдением всех норм безопасности вышел из планового ремонта и обслуживания очередной атомный блок. Его подключение поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии.

Ранее сообщалось, что энергетики прилагают усилия, чтобы максимально сократить сроки ремонтов энергоблоков атомных электростанций, ускоряя работы, если это не угрожает ядерной безопасности.

Обратите внимание! Выход дополнительного энергоблока из ремонта существенно влияет на энергосистему, поскольку большинство блоков имеют мощность 1 гигаватт.