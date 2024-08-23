Енергоблок вийшов з ремонту

За словами енергетиків, енергоблок підвищить стабільність енергосистеми, дозволяючи уникнути обмежень у постачанні електроенергії для споживачів.

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Герман Галущенко Міністр енергетики України Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок. Його підключення допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії.

Раніше повідомлялося, що енергетики докладають зусиль, щоб максимально скоротити терміни ремонтів енергоблоків атомних електростанцій, прискорюючи роботи, якщо це не загрожує ядерній безпеці.

Зауважте! Вихід додаткового енергоблока з ремонту суттєво впливає на енергосистему, оскільки більшість блоків мають потужність 1 гігават.