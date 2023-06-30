"Дана Астра" – это подразделение фирмы Dana Holdings, сербские владельцы которого являются близкими друзьями Александра Лукашенко. Благодаря протекторату диктатора компания строит жилищный комплекс "Минск Мир" в столице Беларуси.

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Просьба снять санкции и ответ ЕС

В 2020 году после событий в Беларуси ЕС и США наложили санкции на Dana Holdings и ее дочерние компании из-за связи с Лукашенко. Невестка диктатора Лилия занимает в компании высокий пост, поэтому догадаться о дружбе владельцев и Лукашенко было несложно.

"Дана Астра" решила обжаловать решение в суде. В частности, в компании махали руками и убеждали, что не имеют к Лукашенко никакого отношения. Мол, успех компании – это "растущий рынок и прибыльная бизнес-модель".

Впрочем, суд ЕС в подобные сказки верить не захотел, потому отказался отменять санкции против друзей диктатора.

Учитывая деловую среду и экономическую реальность в Беларуси, операции такого масштаба, как осуществляемые заявителем, невозможны без одобрения режима Лукашенко,

– говорится в решении суда.

Кроме того, "Дана Астра" заставили заплатить судебные издержки, которые понес Совет ЕС в течение процесса.