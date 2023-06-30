"Дана Астра" – це підрозділ фірми Dana Holdings, сербські власники якого є близькими друзями Олександра Лукашенка. Завдяки протекторату диктатора компанія будує житловий комплекс "Мінськ Мир" у столиці Білорусі.

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Прохання зняти санкції та відповідь ЄС

У 2020 році після подій у Білорусі ЄС та США наклали санкції на Dana Holdings і її дочірні компанії через зв'язок з Лукашенком. Невістка диктатора Лілія займає у компанії високу посаду, тому здогадатися про дружбу власників та Лукашенка було нескладно.

"Дана Астра" вирішила оскаржувати рішення у суді. Зокрема, в компанії махали руками та переконували, що не мають до Лукашенка жодного стосунку. Мовляв, успіх компанії – це "зростаючий ринок та прибуткова бізнес-модель".

Втім, суд ЄС в подібні казки вірити не захотів, тому відмовився скасовувати санкції проти друзів диктатора.

З огляду на ділове середовище та економічну реальність у Білорусі, операції такого масштабу, як ті, що здійснював заявник, неможливі без схвалення режиму Лукашенка,

– йдеться у рішенні суду.

Окрім того, "Дана Астра" змусили заплатити судові витрати, які понесла Рада ЄС впродовж процесу.