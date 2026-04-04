Некоторым ФЛП отменят единый налог в апреле: кого это касается
- С апреля 2026 года ФЛП, занимающиеся определенной деятельностью, без перехода на общую систему налогообложения, потеряют право на единый налог.
- Штрафы не налагаются, если услуги предоставлены до 01.01.2026, КВЭДы исключены, и есть подтверждающие документы.
С апреля 2026 года часть украинских ФОПов может потерять право работать на едином налоге. Речь идет о тех предпринимателях, которые занимаются охранной деятельностью, но не перешли вовремя на общую систему налогообложения.
Кому аннулируют упрощенную систему налогообложения в апреле?
Если ФЛП продолжал работать в этой сфере и ничего не изменил, его автоматически переведут на общую систему, объясняет Закон Украины.
Смотрите также ФЛП могут наказать за малейшие ошибки: какие штрафы наиболее распространены в Украине
Причина – изменения в законодательстве, которые расширили список видов деятельности, запрещенных для упрощенной системы. Под ограничения попали такие КВЭДы:
- 80.10 – деятельность частных охранных служб;
- 80.20 – обслуживание систем безопасности;
- 80.30 – проведение расследований;
- 84.24 – деятельность в сфере охраны общественного порядка и безопасности.
То есть ФЛП 1 – 3 групп больше не имеют права работать по этим направлениям на едином налоге в 2026 году.
Чтобы избежать проблем, предприниматели должны были заранее сделать один из двух шагов:
либо убрать соответствующие КВЭДы, или подать заявление на переход на общую систему со второго квартала.
Если этого не сделано, а деятельность в первом квартале велась – последствия неизбежны: аннулирование единого налога и штраф.
Кого не оштрафуют?
В то же время есть ситуации, когда штрафов можно избежать. Например, если ФЛП прекратил охранную деятельность ещё с 1 января и исключил соответствующие КВЭДы, но получает оплату уже в 2026 году – это не считается нарушением.
Главное, чтобы выполнялись три условия:
- услуги фактически были предоставлены до 01.01.2026;
- КВЭДы уже исключены;
- есть подтверждающие документы (договоры, акты, квитанции).
Налоговая в таких случаях смотрит не только на дату поступления денег, но и на то, когда именно была оказана услуга. Если все подтверждено документально – штрафов не будет.
Что еще следует знать ФЛП в Украине?
3 и 2 группы физических лиц-предпринимателей отличаются установленным годовым объемом лимита, а также наемным количеством работников. В то же время ставки единого налога и военного сбора в них разные, однако единого социального взноса – одинаковые.
В то же время лучшими днями для регистрации ФЛП является начало месяца. Для 3 группы ФЛП вопрос заключается в уплате единого социального взноса, а для других групп есть возможность проверить все правильные шаги по регистрации.
Предприниматели на 1 группе единого налога могут работать без кассового аппарата, в частности при торговле на рынках и бытовых услугах без наемных работников.
ФЛП 2, 3 и 4 групп имеют возможность работать без кассового аппарата при определенных условиях, таких как дистанционная оплата или исключительно безналичные расчеты.