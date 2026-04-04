Некоторым ФЛП отменят единый налог в апреле: кого это касается

С апреля 2026 года часть украинских ФОПов может потерять право работать на едином налоге. Речь идет о тех предпринимателях, которые занимаются охранной деятельностью, но не перешли вовремя на общую систему налогообложения.

Кому аннулируют упрощенную систему налогообложения в апреле?

Если ФЛП продолжал работать в этой сфере и ничего не изменил, его автоматически переведут на общую систему, объясняет Закон Украины.

Причина – изменения в законодательстве, которые расширили список видов деятельности, запрещенных для упрощенной системы. Под ограничения попали такие КВЭДы:

80.10 – деятельность частных охранных служб;

80.20 – обслуживание систем безопасности;

80.30 – проведение расследований;

84.24 – деятельность в сфере охраны общественного порядка и безопасности.

То есть ФЛП 1 – 3 групп больше не имеют права работать по этим направлениям на едином налоге в 2026 году.

Чтобы избежать проблем, предприниматели должны были заранее сделать один из двух шагов:

либо убрать соответствующие КВЭДы, или подать заявление на переход на общую систему со второго квартала.

Если этого не сделано, а деятельность в первом квартале велась – последствия неизбежны: аннулирование единого налога и штраф.

Кого не оштрафуют?

В то же время есть ситуации, когда штрафов можно избежать. Например, если ФЛП прекратил охранную деятельность ещё с 1 января и исключил соответствующие КВЭДы, но получает оплату уже в 2026 году – это не считается нарушением.

Главное, чтобы выполнялись три условия:

услуги фактически были предоставлены до 01.01.2026;

КВЭДы уже исключены;

есть подтверждающие документы (договоры, акты, квитанции).

Налоговая в таких случаях смотрит не только на дату поступления денег, но и на то, когда именно была оказана услуга. Если все подтверждено документально – штрафов не будет.

