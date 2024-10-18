Единый налог для ІІ группы ФЛП

Годовой лимит дохода для II группы ФЛП составляет 834 размеров минимальной заработной платы – это 5 921 400 гривен.

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Основная ставка налога составляет 20% минимальной заработной платы – 1 420 гривен. Зато ставка в 15% применяется:

от суммы превышения лимита объема дохода;

от дохода, полученного от деятельности не указанной в свидетельстве единого налога;

от дохода полученного с применением способа расчетов, отличного от денежного;

от дохода полученного от видов деятельности, которые не дают право применять упрощенную систему налогообложения.

В случае осуществления плательщиком единого налога второй группы нескольких видов деятельности применяется максимальный размер ставки единого налога для таких видов деятельности,

– написали в агентстве.

Обратите внимание! Платить налог надо ежемесячно до 20 числа. Делать это обязательно даже, если ФЛП не получает дохода.