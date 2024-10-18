Єдиний податок для ІІ групи ФОП

Річний ліміт доходу для ІІ групи ФОП становить 834 розмірів мінімальної заробітної плати – це 5 921 400 гривень.

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Основна ставка податку складає 20% мінімальної заробітної плати – 1 420 гривень. Натомість ставка у 15% застосовується:

від суми перевищення ліміту обсягу доходу;

від доходу, отриманого від діяльності не зазначеної у свідоцтві єдиного податку;

від доходу отриманого із застосуванням способу розрахунків, відмінного від грошового;

від доходу отриманого від видів діяльності, які не дають право застосовувати спрощену систему оподаткування.

У разі здійснення платником єдиного податку другої групи кількох видів діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку для таких видів діяльності,

– написали в агенції.

Зверніть увагу! Платити податок треба щомісяця до 20 числа. Робити це обов'язково навіть, якщо ФОП не отримує доходу.