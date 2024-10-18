Единый налог для II группы ФЛП: когда и сколько платить
Источник:Бачинский и партнеры
Ко второй группе плательщиков единого налога относятся только физические лица-предприниматели. На ней разрешено иметь до 10 наемных работников.
Единый налог для ІІ группы ФЛП
Годовой лимит дохода для II группы ФЛП составляет 834 размеров минимальной заработной платы – это 5 921 400 гривен.
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Основная ставка налога составляет 20% минимальной заработной платы – 1 420 гривен. Зато ставка в 15% применяется:
- от суммы превышения лимита объема дохода;
- от дохода, полученного от деятельности не указанной в свидетельстве единого налога;
- от дохода полученного с применением способа расчетов, отличного от денежного;
- от дохода полученного от видов деятельности, которые не дают право применять упрощенную систему налогообложения.
В случае осуществления плательщиком единого налога второй группы нескольких видов деятельности применяется максимальный размер ставки единого налога для таких видов деятельности,
– написали в агентстве.
Обратите внимание! Платить налог надо ежемесячно до 20 числа. Делать это обязательно даже, если ФЛП не получает дохода.