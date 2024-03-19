Чтобы уничтожить спрос: ЕС введет пошлины на зерно из России и Беларуси

Ожидается введение со стороны ЕС ограничений на российские продовольственные товары. Дело в том, что ЕС хочет ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены.

Какие введут пошлины на зерновые из России и Беларуси

По словам собеседников издания, ожидается, что Еврокомиссия вскоре объявит о введении пошлины в размере 95 евро за каждую тонну зерна из России и Беларуси. Пошлина будет установлена на максимальном уровне, разрешенном правилами ВТО.

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Вместе с тем планируется установление тарифов в размере 50% на семена масличных культур и продукты их переработки. Согласно информации от источников, этот шаг может привести к повышению цен минимум на 50%, что, в свою очередь, приведет к уменьшению спроса.

Евросоюз производит более 300 миллионов тонн зерновых и масличных культур в год и является нетто-экспортером первых, а потому не нуждается в российском и белорусском импорте.

Ожидается, что Россия может принять ответные меры. Однако она уже запретила большую часть импорта продовольствия из ЕС, а большое количество европейских компаний в этом секторе ушли из страны за последние годы.

Как Россия оказывает давление на зерновой рынок

Представитель Европейского Союза отметил, что цены на зерновые находятся на четырехлетнем минимуме. Вместе с тем Россия выступает "очень конкурентоспособной на зерновых рынках и оказывает значительное давление".

Напомним, что страны ЕС также поддерживают санкции против импорта из России и Беларуси:

В феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт продуктов питания из России и Беларуси, тогда как Литва объявила об усилении проверок грузов.

А в марте Сейм Польши принял постановление, в котором призывается к введению санкций на импорт российских и белорусских продуктов питания.

В 2023 году импорт из России зерновых, масличных культур и их производных достиг рекордных 4 миллионов тонн, что составляет 1% от общего потребления в ЕС.