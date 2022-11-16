Непрямые убытки агросектора из-за войны выросли: фермеры надеются на репарации

Украинский аграрный сектор понес более 4 миллиардов долларов прямых убытков в результате полномасштабной войны, а непрямые потери достигли 35 миллиардов долларов. Последний показатель вырос на 10 миллиардов, если сравнивать с предварительной оценкой.

В Минагрополитики надеются, что украинским фермерам удастся компенсировать ущерб благодаря положительному решению ООН о репарациях со стороны России. Об этом сообщил первый заместитель главы министерства Тарас Высоцкий.

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Убытки агросектора из-за войны

По словам Высоцкого, со времени предварительного осмотра непрямые убытки агросектора увеличились на 10 миллиардов долларов и сейчас достигают 35 миллиардов. Это означает, что аграрии не посеяли озимые культуры и соответственно не соберут урожай следующим летом, даже на деоккупированных территориях.

Чиновник отметил, что на непрямые убытки сектора влияет вызванный российскими обстрелами энергетический кризис и усложненная логистика. Это, в свою очередь, привело к снижению цен на украинскую продукцию и лишило производителей прибыли.

Как отмечает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия, власти совместно с международными экспертами продолжают фиксировать преступления, связанные с кражей и уничтожением украинской сельскохозяйственной продукции, а также уничтожением продовольственной инфраструктуры.

Уничтоженные ресурсы будут оцениваться по их балансовой стоимости. Мы надеемся на положительное решение ООН о репарациях. Уверены, что украинским фермерам удастся компенсировать все убытки,

– подытожил Высоцкий.