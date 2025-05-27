Лимиты для ФЛП 2 группы в июне 2025 года: что нужно знать
- ФОПы 2 группы имеют лимит дохода 6 672 000 гривен в 2025 году, включая все поступления.
- При превышении лимита, необходимо перейти на 3 группу или общую систему, уплатив 15% от превышения, и подать уточненную декларацию.
- Ставка ЕН для 2 группы фиксированная – 20% от МЗП, что составляет 1600 гривен в месяц в 2025 году.
Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения 2 группы, должны придерживаться определенных законом лимитов, чтобы не потерять право на льготные условия налогообложения.
Кто относится ко 2 группе ФЛП
Какие ограничения действуют, что входит в лимит, и какие последствия могут быть в случае его превышения, рассказывает 24 Канал.
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Предприниматели 2 группы – это физлица, которые:
- не используют наемный труд или имеют до 10 работников;
- осуществляют хозяйственную деятельность в сфере розничной торговли, общественного питания или предоставляют бытовые услуги населению;
- работают преимущественно с физическими лицами, а также с другими ФЛП и юрлицами на едином налоге.
Какой лимит дохода для ФЛП 2 группы в 2025 году
По состоянию на июнь 2025 года, лимит дохода для ФЛП 2 группы остается без изменений и составляет 6 672 000 гривен (834 размеров МЗП).
Важно: речь идет именно о доходе, а не о прибыли. В расчет включаются все поступления на счета или в кассу ФЛП.
Что будет в случае превышения лимита
Предприниматель должен перейти на 3 группу единого налога или на общую систему. Более того, в таком случае нужно будет уплатить 15% от суммы превышения и подать уточненную декларацию, чтобы пересчитать налоги.
Ставка ЕН для ФЛП второй группы фиксированная, привязана к показателю МЗП, и составляет 20% от ее размера, актуального на 1 января. Ставка не меняется в течение года, даже если размер минимальной зарплаты повышался. В 2025 году сумма налога составляет 1600 гривен в месяц.
Как контролировать свои лимиты
Чтобы избежать неприятностей:
- регулярно сверяйте поступления по счетам и в кассе;
- ведите учет даже в случае работы с РРО или POS-системами;
- пользуйтесь бухгалтерскими сервисами, которые автоматически считают лимит (например, Finline, БукКипер, СОТА);
- в случае подозрения на превышение – проконсультируйтесь с бухгалтером или юристом.