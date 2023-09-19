ФЛП незаконно насчитали пеню: где проверить, какая причина и нужно ли платить

Многим украинским предпринимателям начислили пеню за отмену начислений Единого налога. Что нужно знать и сделать, чтобы не иметь проблем с налоговиками – читайте в материале.

Как рассказал бухгалтер Михаил Смокович 24 Каналу, начисление пени ФЛП 1 и 2 группы неправомерно. Впрочем, закрывать глаза на проблему нельзя, чтобы потом не получить штраф или вообще не "слететь" с Единого налога.

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Начисление пени – ошибка в системе налоговой

По словам Михаила Смоковича, почти всем предпринимателям налоговая неправомерно насчитала пеню. Это произошло из-за сбоя в системе. Проверить наличие пени нужно в своем электронном кабинете плательщика.

Михаил Смокович Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛП Хуже всего в ситуации то, что эта неправомерная пеня начислялась автоматически, и ее никак не могут убрать. Налоговая обещала ее убрать, но из Электронного кабинета она не исчезает. И возникает опасность, что за эту пеню предпринимателей со временем могут просто снимать с Единого налога.

Предпринимателей просят внимательно отнестись к этому вопросу, иначе потом придется разбираться с большим количеством проблем.

Как проверить наличие пени

Начисление пени – неправомерное, но система работает автоматически и снятие с Единого налога происходит в таком же режиме. Впоследствии предприниматель сможет отстоять свою правоту путем подачи жалоб или через суд, но на это уйдет много времени и ресурсов.

Для этого нужно зайти в электронный кабинет плательщика и перейти в раздел "Состояние расчетов с бюджетом". Далее следует перейти в историю платежей Единого налога. У многих предпринимателей есть налоговый долг, которого на самом деле не должно быть.

Почему насчитали долг?

До августа 2023 года предприниматели имели право не уплачивать Единый налог, но начисления производились. Затем на основе декларации за 2022 год система посчитала уменьшение налогового платежа. Также причиной могли быть автоматические списания долга за 2023 год, аналогичный сбой наблюдался в июле.

Проблема в том, что система посчитала этот платеж как несвоевременную уплату, за которую нужно начислить пеню. Именно в результате этого сбоя у многих предпринимателей ниоткуда появилась задолженность,

– рассказывает бухгалтер.

Чем грозит пеня?

Если предприниматель не будет следить за своим налоговым балансом, часть его следующего налогового платежа "съест" эта неправомерно начисленная пеня. В результате сумма налогового платежа не перекроет налог, за что предпринимателю начислят штраф в 50% от суммы налога, а затем еще и ту же пеню.

Что делать ФЛП, у которых есть неправомерно начисленная пеня

Заплатить

Начисление штрафов и пени будет начисляться до того момента, пока предпринимателя не снимут с Единого налога за задолженность. Соответственно, небольшая пеня со временем может превратиться в большую проблему.

Предприниматель может просто покрыть эту пеню, тем более что обычно она небольшая. Впоследствии налоговая может отменить эту пеню, а платеж просто добавят к уплате Единого налога.

Обратиться в налоговую

Также можно написать письмо в налоговую с просьбой отменить неправомерно начисленные платежи. Это можно сделать в своем Электронном кабинете в разделе "Переписка с ГНС", выбрав нужную налоговую.

Для того чтобы система скачала ваше заявление, оно должно быть в формате PDF и иметь размер не более 5 мегабайт.

После этого необходимо зайти в "Исходящие документы" и подписать свое заявление. Это можно сделать с помощью "Дия. Подпись", прочитав QR-код и воспользовавшись мобильным приложением "Дия". После подписания документа нужно кликнуть по кнопке "Отправить".