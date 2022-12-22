Торги за объект состоятся 17 января на платформе "Prozorro.Продажи". Стартовые цены порта – 60 миллионов гривен.

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В Украине впервые продадут морской порт

После начала полномасштабной войны порт "Усть-Дунайск" был заблокирован. Однако, как отмечают в Фонде госимущества, уже 1 апреля он возобновил работу и перевалил на экспорт 153 тысячи тонн зерна за это время.

Кроме того, порт обрабатывает и импортные грузы, в частности соль и рис. С 1 апреля "Усть-Дунайск" перевалил 58 300 тонн импортных потребительских товаров.

До великой войны об "Усть-Дунайске" почти все забыли. Основные инвестиции уходили в другие морские порты. Но в этом году "Усть-Дунайск" начал играть важнейшую роль в мировой продовольственной безопасности. Он одним из первых возобновил работу после начала полномасштабного вторжения российской армии. У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес,

– отметил глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

К слову, за январь – сентябрь 2022 года "Усть-Дунайск" получил 848 тысяч гривен чистой прибыли. В течение января – ноября порт уплатил более 9 миллионов гривен налогов в бюджеты всех уровней.

Отмечается, что объект приватизации состоит из трех активов – непосредственно порта в городе Вилково, что в Одесской области, портопункта "Килия" в одноименном городе и базы обслуживания специальных судов лихтеровозов на острове Шабаш.

Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы производятся в портопункте "Килия", расположенном на 54 километре реки Дунай. Паспортные глубины у причала – 3 метра, фактические – 1,5 метра.

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