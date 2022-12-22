Торги за об'єкт відбудуться 17 січня на платформі "Prozorro.Продажі". Стартові ціна порту – 60 мільйонів гривень.

Читайте також Київстар закликав бізнеси єднатися, щоб забезпечити Україну зв'язком під час відключень світла

В Україні вперше продадуть морський порт

Після початку повномасштабної війни порт "Усть-Дунайськ" був заблокований. Проте, як зазначають у Фонді держмайна, вже 1 квітня він відновив роботу, і перевалив на експорт 153 тисячі тонн зерна за цей час.

Окрім цього, порт обробляє й імпортні вантажі, зокрема сіль та рис. З 1 квітня "Усть-Дунайськ" перевалив 58 300 тонн імпортних споживчих товарів.

До великої війни про "Усть-Дунайськ" майже всі забули. Основні інвестиції йшли в інші морські порти. Та цього року "Усть-Дунайськ" почав відігравати надважливу роль у світовій продовольчій безпеці. Він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. У нього великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес,

– зазначив очільник Фонду держмайна Рустем Умєров.

До слова, за січень – вересень 2022 року "Усть-Дунайськ" отримав 848 тисяч гривень чистого прибутку. Впродовж січня – листопада порт сплатив понад 9 мільйонів гривень податків до бюджетів усіх рівнів.

Зазначається, що об'єкт приватизації складається з трьох активів – безпосередньо порту у місті Вилкове, що на Одещині, портопункту "Кілія" в однойменному місті й бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш.

Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи здійснюються у портопункті "Кілія", що розташований на 54 кілометрі річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 метри, фактичні – 1,5 метра.

Зверніть увагу! Миттєво узгоджуйте, редагуйте та підписуйте документи онлайн у системі електронного документообігу Star.Docs від Київстар Бізнес – працюйте звідусіль, де зручно, і заощаджуйте час, ресурси та кошти, що йдуть на папір, витратні матеріали і логістику.