Владелец "Сильпо" открыл магазин Carrefour в Польше – первый в партнерстве
- Украинская Fozzy Group в партнерстве с Мацеем Гавронским открыла первый магазин Carrefour в Польше в рамках франчайзинга.
- Fozzy Group владеет 90% компании IDKFA IDCLIP, и управляет 826 магазинами в Украине, включая "Сильпо" и "Фора".
Украинская Fozzy Group, известная сетью супермаркетов "Сильпо", совместно с польским менеджером Мацеем Гавронским создала в Польше новую компанию IDKFA IDCLIP, которая стала официальным франчайзи французской ритейл-сети Carrefour.
Совместная компания с польским партнером
Об этом сообщило профильное издание Wiadomoscihandlowe.pl, передает 24 Канал.
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В структуре собственности IDKFA IDCLIP:
- 90% владеет Fozzy Holdings Limited
- 10% принадлежат Мацею Гавронскому
Первый магазин Carrefour в рамках этого партнерства уже открылся в Познани.
Кто стоит за Fozzy Group
Как отмечает издание, конечным бенефициаром компании является украинец Владимир Костельман – основатель и президент Fozzy Group, который начал бизнес в 1997 году в Киеве.
По состоянию на конец 2023 года Fozzy Group управляла 826 магазинами в Украине, среди которых:
- супермаркеты "Сильпо"
- магазины у дома "Фора"
- оптовые гипермаркеты Fozzy
- дискаунтеры Thrash!
- аптеки "Белая ромашка"
- производства, в частности Нежинский консервный завод
Carrefour – один из крупнейших ритейлеров мира
Французский ритейл-гигант Carrefour – крупнейший в Европе и второй в мире после Walmart. Компания работает в 30 странах.
По словам Мацея Гавронского, в Польше Fozzy выступает преимущественно как финансовый инвестор, тогда как операционное управление – на польской стороне.
Интерес к активам и расширение
Напомним, что в феврале 2024 года Антимонопольный комитет Украины разрешил экс-владельцам сети "Караван" Андрею Гордиенко и Сергею Хрипко через ООО "Агродом Лидер" приобрести компанию "ООО Беларусь", принадлежащую совладельцу Fozzy Group Владимиру Костельману.