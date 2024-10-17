Где самые большие налоги
Фонд налогообложения в 2022 году выяснил, что работники со средней зарплатой в Европе платили около трети своей зарплаты на налоги. Однако в некоторых странах эта сумма превышает 50%.
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Самые большие налоги платят здесь:
- Дания – 55,9%;
- Австрия – 55%;
- Португалия – 53%;
- Швеция – 52,3%;
- Бельгия – 50%.
Зато самые низкие налоги здесь:
- Румыния – 10%;
- Болгария – 10%;
- Босния и Герцеговина – 10%;
- Косово – 10%;
- Северная Македония – 10%.
Многие из европейцев считают налоги – инвестицией в коллективное будущее страны и общества.