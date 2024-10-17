Де найбільші податки

Фонд оподаткування у 2022 році з'ясував, що працівники з середньою зарплатою в Європі сплачували близько третини своєї зарплати на податки. Проте у деяких країнах ця сума перевищує 50%.

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Найбільші податки платять тут:

  • Данія – 55,9%;
  • Австрія – 55%;
  • Португалія – 53%;
  • Швеція – 52,3%;
  • Бельгія – 50%.

Натомість найнижчі податки тут:

  • Румунія – 10%;
  • Болгарія – 10%;
  • Боснія і Герцеговина – 10%;
  • Косово – 10%;
  • Північна Македонія – 10%.

Багато хто з європейців вважає податки – інвестицією в колективне майбутнє країни та суспільства.