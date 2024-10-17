Де найбільші податки
Фонд оподаткування у 2022 році з'ясував, що працівники з середньою зарплатою в Європі сплачували близько третини своєї зарплати на податки. Проте у деяких країнах ця сума перевищує 50%.
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Найбільші податки платять тут:
- Данія – 55,9%;
- Австрія – 55%;
- Португалія – 53%;
- Швеція – 52,3%;
- Бельгія – 50%.
Натомість найнижчі податки тут:
- Румунія – 10%;
- Болгарія – 10%;
- Боснія і Герцеговина – 10%;
- Косово – 10%;
- Північна Македонія – 10%.
Багато хто з європейців вважає податки – інвестицією в колективне майбутнє країни та суспільства.