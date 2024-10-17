Отдают половину зарплаты: где в мире самые большие налоги

Сейчас в Дании самые большие налоги среди стран Европы. Несмотря на это страна уже второй год лидирует в рейтинге с самыми счастливыми жителями.

Где самые большие налоги

Фонд налогообложения в 2022 году выяснил, что работники со средней зарплатой в Европе платили около трети своей зарплаты на налоги. Однако в некоторых странах эта сумма превышает 50%.

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Самые большие налоги платят здесь:

Дания – 55,9%;

Австрия – 55%;

Португалия – 53%;

Швеция – 52,3%;

Бельгия – 50%.

Зато самые низкие налоги здесь:

Румыния – 10%;

Болгария – 10%;

Босния и Герцеговина – 10%;

Косово – 10%;

Северная Македония – 10%.

Многие из европейцев считают налоги – инвестицией в коллективное будущее страны и общества.