Отдают половину зарплаты: где в мире самые большие налоги

17 октября 2024, 09:53
Читати новину українською
Автор: Татьяна Стельмах

Источник:

Euronews

Сейчас в Дании самые большие налоги среди стран Европы. Несмотря на это страна уже второй год лидирует в рейтинге с самыми счастливыми жителями.

Где самые большие налоги

Фонд налогообложения в 2022 году выяснил, что работники со средней зарплатой в Европе платили около трети своей зарплаты на налоги. Однако в некоторых странах эта сумма превышает 50%.

Читайте также При жизни или после смерти: когда больше зарабатывал Майкл Джексон

Самые большие налоги платят здесь:

  • Дания – 55,9%;
  • Австрия – 55%;
  • Португалия – 53%;
  • Швеция – 52,3%;
  • Бельгия – 50%.

Зато самые низкие налоги здесь:

  • Румыния – 10%;
  • Болгария – 10%;
  • Босния и Герцеговина – 10%;
  • Косово – 10%;
  • Северная Македония – 10%.

Многие из европейцев считают налоги – инвестицией в коллективное будущее страны и общества.