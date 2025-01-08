Условия сделки

Объединенная компания будет оцениваться в 3,7 миллиарда долларов США. О деталях сделки рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Слияние Honda и Nissan: компании создают третий по величине автомобильный концерн в мире

Согласно условиям, Getty Images выплатит 331 миллион долларов наличными и 319,4 миллиона долларов своими акциями. После завершения сделки акционеры Getty Images получат контроль над 54,7% акций новой компании, тогда как акционерам Shutterstock будет принадлежать 45,3%.

Новая компания будет называться Getty Images Holdings.

Выживание в эпоху искусственного интеллекта: почему агентства объединились

Главным исполнительным директором объединенной компании останется Крейг Питерс, который сейчас возглавляет Getty Images.

Компании надеются, что объединение двух ведущих игроков на рынке лицензионного визуального контента создаст мощную платформу.

Библиотека Getty Images с миллионами фотографий, иллюстраций и видео будет интегрирована с платформой Shutterstock, которая позволяет пользователям загружать и продавать собственный контент,

– говорится в статье.

Getty Images и Shutterstock надеются, что их объединение поможет сократить расходы и развить свой бизнес, разблокировав больше возможностей для получения прибыли в то время, когда использование генеративных инструментов искусственного интеллекта растет и создает проблемы для отрасли. В частности, сервисы генерирования изображений могут создать любую картинку только по текстовому запросу пользователя.

Реакция рынка

После объявления сделки акции Shutterstock подскочили на 44% во время предварительных торгов, а акции Getty Images выросли на 100%.