Умови угоди

Об'єднана компанія оцінюватиметься у 3,7 мільярда доларів США. Про деталі угоди розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Згідно з умовами, Getty Images виплатить 331 мільйон доларів готівкою та 319,4 мільйона доларів своїми акціями. Після завершення угоди акціонери Getty Images отримають контроль над 54,7% акцій нової компанії, тоді як акціонерам Shutterstock належатиме 45,3%.

Нова компанія називатиметься Getty Images Holdings.

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Головним виконавчим директором об'єднаної компанії залишиться Крейг Пітерс, який нині очолює Getty Images.

Компанії сподіваються, що об'єднання двох провідних гравців на ринку ліцензійного візуального контенту створить потужну платформу.

Бібліотека Getty Images із мільйонами фотографій, ілюстрацій та відео буде інтегрована з платформою Shutterstock, яка дозволяє користувачам завантажувати та продавати власний контент,

– ідеться у статті.

Getty Images та Shutterstock сподіваються, що їхнє об'єднання допоможе скоротити витрати та розвинути свій бізнес, розблокувавши більше можливостей для отримання прибутку в той час, коли використання генеративних інструментів штучного інтелекту зростає та створює проблеми для галузі. Зокрема, сервіси генерування зображень можуть створити будь-яку картинку лише за текстовим запитом користувача.

Реакція ринку

Після оголошення угоди акції Shutterstock підскочили на 44% під час попередніх торгів, а акції Getty Images зросли на 100%.