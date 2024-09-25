Google и Volkswagen сотрудничают над созданием ИИ-ассистента

Компания Google, входящая в состав Alphabet, объявила об интеграции основных функций AI-ассистента водителя Volkswagen в новое приложение для смартфонов. Этот шаг является частью более широкой стратегии Google, направленной на обеспечение делового партнерства путем предоставления инновационных инструментов для разработки корпоративных приложений с искусственным интеллектом.

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Например потребители смогут спросить приложение "Как заменить колесо?" или навести камеру телефона на приборную панель автомобиля, чтобы получить нужную информацию.

ИИ-помощник использует крупномасштабные языковые модели Gemini от Google. Эти усовершенствованные программы предназначены для понимания и генерирования предполагаемых ответов на человеческую речь, используя мощные возможности облачных вычислений.

Напомним! Volkswagen объявил о разработке нового инструмента, который интегрирует большое количество информации, включая инструкции по эксплуатации автомобилей Volkswagen и обучающие видео на YouTube о техническом обслуживании автомобилей, в свою платформу Gemini. Эта инициатива направлена на расширение ресурсов, доступных для владельцев транспортных средств.