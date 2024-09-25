Google та Volkswagen співпрацюють над створенням ШІ-асистента

Компанія Google, що входить до складу Alphabet, оголосила про інтеграцію основних функцій AI-асистента водія Volkswagen у новий додаток для смартфонів. Цей крок є частиною ширшої стратегії Google, спрямованої на забезпечення ділового партнерства шляхом надання інноваційних інструментів для розробки корпоративних додатків зі штучним інтелектом.

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Наприклад споживачі зможуть запитати додаток "Як замінити колесо?" або навести камеру телефону на приладову панель автомобіля, щоб отримати потрібну інформацію.

ШІ-помічник використовує великомасштабні мовні моделі Gemini від Google. Ці вдосконалені програми призначені для розуміння та генерування передбачуваних відповідей на людську мову, використовуючи потужні можливості хмарних обчислень.

Нагадаємо! Volkswagen оголосив про розробку нового інструменту, який інтегрує велику кількість інформації, включаючи інструкції з експлуатації автомобілів Volkswagen та навчальні відео на YouTube про технічне обслуговування автомобілів, у свою платформу Gemini. Ця ініціатива спрямована на розширення ресурсів, доступних для власників транспортних засобів.