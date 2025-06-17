За сколько продали ГП "Техник"

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные системы ProZorro.Продажи. Самую высокую ставку в размере 20,1 миллиона гривен сделало ООО "Бестрентал", которое занимается арендой автомобилей. Конечным бенефициаром компании является Максим Диденко.

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Аукцион стартовал с цены 635,9 тысяч гривен без НДС, поэтому окончательная сумма выросла почти в 32 раза. Всего участие в торгах приняли 11 инвесторов.

При этом отмечают, что дополнительно победитель должен уплатить 4,02 миллиона гривен НДС, что увеличивает общий эффект от приватизации до 24,12 миллиона гривен.

Согласно условиям приватизации, новый владелец обязан погасить просроченную задолженность предприятия и сохранить коллектив в течение не менее 6 месяцев.

Что известно о ГП "Техник"

Комплекс ГП "Техник" включает 5 объектов недвижимости (мастерская, мойка, склад, сторожка, офисно-производственное помещение) общей площадью 1513,6 квадратных метров.

Важно. Покупатель имеет 20 дней на полную оплату лота с учетом налога, после чего получит право собственности на объект.