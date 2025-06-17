За скільки продали ДП "Технік"

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані системи ProZorro.Продажі. Найвищу ставку в розмірі 20,1 мільйона гривень зробило ТОВ "Бестрентал", яке займається орендою автомобілів. Кінцевим бенефіціаром компанії є Максим Діденко.

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Аукціон стартував із ціни 635,9 тисяч гривень без ПДВ, тож остаточна сума виросла майже у 32 рази. Загалом участь у торгах взяли 11 інвесторів.

При цьому зазначають, що додатково переможець має сплатити 4,02 мільона гривень ПДВ, що збільшує загальний ефект від приватизації до 24,12 мільйони гривень.

Згідно з умовами приватизації, новий власник зобов'язаний погасити прострочену заборгованість підприємства та зберегти колектив упродовж щонайменше 6 місяців.

Що відомо про ДП "Технік"

Комплекс ДП "Технік" включає 5 об'єктів нерухомості (майстерня, мийка, склад, сторожка, офісно-виробниче приміщення) загальною площею 1513,6 квадратних метри.

Важливо. Покупець має 20 днів на повну оплату лота з урахуванням податку, після чого отримає право власності на об'єкт.