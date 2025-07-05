Почему запускают новую программу

Максимальная сумма, которую сможет получить бизнес, составляет до 16 миллионов гривен, но не более суммы фактических убытков. Об этом сообщила первая вице-премьер Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

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"Ежедневные атаки россиян разрушают экономику. Чтобы предприятия могли вернуться к работе, мы запускаем новую программу помощи", – отметила Свириденко.

Как получить помощь

Кто может получить грант:

юридические лица и ФОПы, чьи производственные мощности были разрушены или повреждены;

те, кто ранее уже получал грант на переработку - но новая помощь будет меньше на сумму предыдущей.

На что можно потратить средства:

закупка нового оборудования;

доставка и монтаж техники.

Обязательные условия:

создание не менее пяти новых рабочих мест;

уплата налогов в размере гранта в течение трех лет (в том числе 20% - ЕСВ за новых работников).

Для участия в программе нужно подать:

бизнес-план;

акт оценки убытков;

выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Стоит знать. Не смогут воспользоваться грантом предприятия с просроченными кредитами; те, кто имеет связи с государством-агрессором; фигуранты уголовных дел или лица под санкциями. Отбор заявок будут осуществлять Министерство экономики Украины и Государственная служба занятости.