Почему запускают новую программу
Максимальная сумма, которую сможет получить бизнес, составляет до 16 миллионов гривен, но не более суммы фактических убытков. Об этом сообщила первая вице-премьер Юлия Свириденко, передает 24 Канал.
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"Ежедневные атаки россиян разрушают экономику. Чтобы предприятия могли вернуться к работе, мы запускаем новую программу помощи", – отметила Свириденко.
Как получить помощь
Кто может получить грант:
- юридические лица и ФОПы, чьи производственные мощности были разрушены или повреждены;
- те, кто ранее уже получал грант на переработку - но новая помощь будет меньше на сумму предыдущей.
На что можно потратить средства:
- закупка нового оборудования;
- доставка и монтаж техники.
Обязательные условия:
- создание не менее пяти новых рабочих мест;
- уплата налогов в размере гранта в течение трех лет (в том числе 20% - ЕСВ за новых работников).
Для участия в программе нужно подать:
- бизнес-план;
- акт оценки убытков;
- выписку из Единого реестра досудебных расследований.
Стоит знать. Не смогут воспользоваться грантом предприятия с просроченными кредитами; те, кто имеет связи с государством-агрессором; фигуранты уголовных дел или лица под санкциями. Отбор заявок будут осуществлять Министерство экономики Украины и Государственная служба занятости.