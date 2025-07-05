Чому запускають нову програму

Максимальна сума, яку зможе отримати бізнес, становить до 16 мільйонів гривень, але не більше суми фактичних збитків. Про це повідомила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

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"Щоденні атаки росіян руйнують економіку. Щоб підприємства могли повернутися до роботи, ми запускаємо нову програму допомоги", – зазначила Свириденко.

Як отримати допомогу

Хто може отримати грант:

юридичні особи та ФОПи, чиї виробничі потужності були зруйновані або пошкоджені;

ті, хто раніше вже отримував грант на переробку — але нова допомога буде меншою на суму попередньої.

На що можна витратити кошти:

закупівля нового обладнання;

доставка і монтаж техніки.

Обов'язкові умови:

створення щонайменше п'яти нових робочих місць;

сплата податків у розмірі гранту протягом трьох років (зокрема 20% — ЄСВ за нових працівників).

Для участі у програмі потрібно подати:

бізнес-план;

акт оцінки збитків;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Варто знати. Не зможуть скористатися грантом підприємства з простроченими кредитами; ті, хто має зв'язки з державою-агресором; фігуранти кримінальних справ або особи під санкціями. Відбір заявок здійснюватимуть Міністерство економіки України та Державна служба зайнятості.