В Украине стартует новая программа для бизнеса – предприниматели могут получить до 16 миллионов на руки

Украинские предприятия, пострадавшие от боевых действий, смогут получить государственную финансовую помощь на восстановление. Речь идет о новой грантовой программе под названием "Грант на восстановление".

Почему запускают новую программу

Максимальная сумма, которую сможет получить бизнес, составляет до 16 миллионов гривен, но не более суммы фактических убытков. Об этом сообщила первая вице-премьер Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

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"Ежедневные атаки россиян разрушают экономику. Чтобы предприятия могли вернуться к работе, мы запускаем новую программу помощи", – отметила Свириденко.

Как получить помощь

Кто может получить грант:

юридические лица и ФОПы, чьи производственные мощности были разрушены или повреждены;

те, кто ранее уже получал грант на переработку - но новая помощь будет меньше на сумму предыдущей.

На что можно потратить средства:

закупка нового оборудования;

доставка и монтаж техники.

Обязательные условия:

создание не менее пяти новых рабочих мест;

уплата налогов в размере гранта в течение трех лет (в том числе 20% - ЕСВ за новых работников).

Для участия в программе нужно подать:

бизнес-план;

акт оценки убытков;

выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Стоит знать. Не смогут воспользоваться грантом предприятия с просроченными кредитами; те, кто имеет связи с государством-агрессором; фигуранты уголовных дел или лица под санкциями. Отбор заявок будут осуществлять Министерство экономики Украины и Государственная служба занятости.