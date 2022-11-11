Укрпочта и "Новая почта" креативно анонсировали возобновление работы в Херсоне

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон, находившийся под оккупацией россиян еще с первых дней марта. Вслед за нашими защитниками и защитницами в город готовятся зайти и украинские компании.

В частности, почтовые операторы Укрпочта и Новая почта наперегонки креативно анонсировали возобновление работы в областном центре на официальных страницах в социальных сетях. Бизнес 24 передает подробности.

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Почтовые операторы анонсировали возвращение в деоккупированный Херсон

Укрпочта обновила свой стандартный логотип в виде геолокации в фейсбуке, раскрасив основную фотографию профиля компании в арбуз. Намек более чем понятен – почтовый оператор намерен вскоре возобновить работу в освобожденном Херсоне.

Кроме того, Укрпочта анонсировала выпуск новых почтовых марок и открыток, которые посвятила освобождению Херсона и назвала серию "Херсон – це Україна". На них также будет изображен символ Херсонщины – арбуз.

"Новая почта", в свою очередь, также использовала собственный логотип для анонса возобновления работы в освобожденном городе. В твитере компания опубликовала однозначную загадку: "Це не мариво, не сон – повертаємся в...", прикрепив в конце свою фирменную букву "Н".

К слову, почтовые операторы и раньше быстро возвращались в только что оккупированные населенные пункты Харьковщины и Херсонщины – в частности, в формате мобильных отделений.

ВСУ освобождают Херсон: коротко

Украинские военные успешно выбивают оккупантов с правого берега Херсонщины – минобороны России 11 ноября заявило, что полностью перекинуло свои войска на левый берег Днепра.

В этот же день в сети начали появляться видео, как херсонцы массово выходят в центр города и с радостью встречают там ВСУ.

В Минобороны Украины несколько позже заявили, что Херсон почти полностью находится под контролем ВСУ – депутат местного облсовета Сергей Хлань объяснил, что в городе идет зачистка.