Продали завод за бесценок: еще один автопроизводитель потерял свои активы в России
- Hyundai Motor потеряла возможность выкупить свой завод в России, продав его за 97 долларов, поскольку срок действия опциона истек.
- Другие производители, такие как Mazda, Renault, Ford, Nissan и Mercedes-Benz, также покидают российский рынок из-за санкций и репутационных рисков.
Компания Hyundai Motor не воспользовалась опционом выкупа своего бывшего производственного завода в России, поэтому безвозвратно потеряет его. В похожей ситуации в конце 2025 года также оказалась Mazda Motor.
Почему Hyundai Motor не сможет выкупить завод в России?
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor не воспользовался опционом выкупа своего бывшего производственного завода в России на фоне войны в Украине, сообщает Reuters.
Смотрите также Новые авто не попадут в Россию: Китай начал перекрывать контрабандные каналы
Вместе со своим аффилированным лицом Kia, Hyundai когда-то был крупнейшим иностранным производителем автомобилей в России. Однако за последние четыре года китайские бренды "переманили" рынок, потому что автопроизводители других стран ушли из России из-за полномасштабного вторжения в Украину.
В 2024 году Hyundai продала свой завод российской AGR Automotive Group за 140 000 вон (97 долларов) и согласилась на опцион на его выкуп в установленные сроки. Срок действия опциона на обратный выкуп истек в январе.
Hyundai Motor продолжает предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и остается настроенным на поддержку этих услуг в будущем,
– говорится в заявлении Hyundai.
Какие еще автопроизводители ушли с рынка России?
Репутация многих мировых автопроизводителей была под угрозой, а западные санкции сделали невозможным их, поэтому большинство из них ушли с российского рынка.
Японская компания Mazda Motor первой потеряла право на выкуп в октябре, когда решила не выполнять опцион на выкуп 50% своего российского завода у бывшего партнера Sollers.
Renault, Ford, Nissan и Mercedes-Benz также имеют опции выкупа, срок действия которых истекает между 2027 и 2029 годами. Toyota и Volkswagen продали свои активы без каких-либо прав выкупа.
Новости автомобильных компаний
Трамп повысил тарифы на импорт из Южной Кореи до 25%, что обвалило акции Hyundai и Kia и может стоить им 3,5 млрд долларов ежегодно. Японские производители, такие как Toyota, получают конкурентное преимущество, поскольку их тарифы остаются на уровне 15%.
Honda меняет логотип впервые за 50 лет, отказываясь от квадратной рамки вокруг буквы "H". Новый минималистичный логотип дебютирует на электромобилях и будет использоваться во всем бизнесе Honda.
Производство автомобилей Stellantis в Италии сократилось более чем на 20%, до уровня середины 1950-х годов. Stellantis начала наращивать производство нового гибридного Fiat 500 и Jeep Compass, чтобы увеличить производство в 2026 году.
Китайская марка BYD стала лидером рынка новых легковушек в Украине в 2025 году с 10 352 проданными авто, обогнав Tesla. BYD реализовала 2,26 миллиона электромобилей в 2025 году, что на 28% больше, чем в 2024 году, тогда как Tesla потерпела снижение продаж на 8,6%.