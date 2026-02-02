Продали завод за бесценок: еще один автопроизводитель потерял свои активы в России

Компания Hyundai Motor не воспользовалась опционом выкупа своего бывшего производственного завода в России, поэтому безвозвратно потеряет его. В похожей ситуации в конце 2025 года также оказалась Mazda Motor.

Почему Hyundai Motor не сможет выкупить завод в России?

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor не воспользовался опционом выкупа своего бывшего производственного завода в России на фоне войны в Украине, сообщает Reuters.

Вместе со своим аффилированным лицом Kia, Hyundai когда-то был крупнейшим иностранным производителем автомобилей в России. Однако за последние четыре года китайские бренды "переманили" рынок, потому что автопроизводители других стран ушли из России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

В 2024 году Hyundai продала свой завод российской AGR Automotive Group за 140 000 вон (97 долларов) и согласилась на опцион на его выкуп в установленные сроки. Срок действия опциона на обратный выкуп истек в январе.

Hyundai Motor продолжает предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и остается настроенным на поддержку этих услуг в будущем,

– говорится в заявлении Hyundai.

Какие еще автопроизводители ушли с рынка России?

Репутация многих мировых автопроизводителей была под угрозой, а западные санкции сделали невозможным их, поэтому большинство из них ушли с российского рынка.

Японская компания Mazda Motor первой потеряла право на выкуп в октябре, когда решила не выполнять опцион на выкуп 50% своего российского завода у бывшего партнера Sollers.

Renault, Ford, Nissan и Mercedes-Benz также имеют опции выкупа, срок действия которых истекает между 2027 и 2029 годами. Toyota и Volkswagen продали свои активы без каких-либо прав выкупа.

