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Чего украинская молодежь боится больше, чем искусственного интеллекта

В большинстве исследуемых стран искусственный интеллект вошел в тройку главных угроз для карьеры. Об этом 24 Каналу известно из исследования OLX Group, проведенного в пяти странах Европы – Украине, Польше, Румынии, Франции и Германии.

В Украине ситуация иная: молодых людей больше беспокоят геополитическая нестабильность, удорожание жизни и конкуренция за рабочие места.

В частности, развитие искусственного интеллекта и автоматизацию задач как риск для профессионального будущего назвали:

в Польше – 30% опрошенных;

в Румынии – 25%;

в Германии – 26%;

во Франции – 22%;

в Украине – около 21%.

Таким образом, среди украинской молодежи ИИ занимает лишь пятое место среди основных угроз, уступая геополитической ситуации, инфляции, конкуренции на рынке труда и экономическим изменениям.

Больше всего украинцев беспокоит неопределенная геополитическая ситуация – ее назвали 33% респондентов. Еще 32% переживают из-за роста цен и стоимости жизни, а 23% – из-за усиления конкуренции за работу.

В то же время около 42% молодых украинцев заявили, что развитие ИИ их почти не беспокоит или не вызывает беспокойства вообще. Это один из самых высоких показателей среди пяти стран.

Готовы ли украинцы к изменениям, которые принесет ИИ

Несмотря на относительно спокойное отношение к искусственному интеллекту, украинская молодежь не слишком уверена, что сможет адаптироваться к изменениям на рынке труда. Чаще всего респонденты оценивали свою готовность как умеренную.

Так ответили 29% украинцев, 34% поляков и 31% румын. Зато молодежь Франции (27%) и Германии (26%) чаще считает себя скорее подготовленной к будущим изменениям.

При этом для многих ИИ пока не стал фактором, определяющим выбор профессии или карьерные решения. Об отсутствии его влияния отметили:

48% украинцев и румын; 47% французов; 42% немцев и поляков.

Какую работу выберут, если ИИ заставит сменить профессию

В случае необходимости переквалификации молодежь из большинства стран склоняется к профессиям, где важны коммуникация, взаимодействие с людьми и социальные навыки. Такую работу выбрали бы 32% румын и немцев, 30% французов и 24% поляков.

Украинцы отличаются от них: больше всего опрошенных (29%) отдали предпочтение профессиям, требующим технических или цифровых компетенций. Работу, связанную с общением и социальными навыками, выбрали бы 24%.

Исследование показывает, что украинская молодежь меньше, чем сверстники из других стран, беспокоится о том, что ИИ отнимет у нее работу: пока ее больше волнуют геополитическая ситуация и рост цен. В то же время ИИ уже меняет рынок труда, поэтому важно, чтобы и молодые люди, и работодатели готовились к этим изменениям заранее– комментирует Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

При этом опыт международных компаний показывает, что внедрение ИИ не всегда позволяет полностью заменить сотрудников. Microsoft, Barclays Bank и сеть супермаркетов Kroger объявляли о сокращении персонала на фоне развития ИИ, однако некоторые работодатели впоследствии столкнулись с тем, что автоматизированные системы не справляются с всеми задачами без человеческого опыта и контроля.

В частности, шведская компания Klarna, которая изначально активно заменяла специалистов по работе с клиентами чат-ботами, впоследствии возобновила набор сотрудников. Ее руководитель Себастьян Семятковский признал, что компания зашла слишком далеко в попытках сократить расходы с помощью алгоритмов

Подобные выводы сделала и компания Ford: после того как ИИ-инструменты для контроля качества не оправдали ожиданий, компания наняла или повысила в должности 350 опытных инженеров.