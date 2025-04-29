Какие иностранные компании могут вернуться в Россию

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году сотни международных компаний покинули российский рынок или сократили свою деятельность. Но сейчас появляются новости о возможном возвращении крупных брендов в Россию.

Что произошло

В начале 2025 года ряд западных компаний – среди них McDonald's, Chanel, Rolex – обновили свои торговые марки в России. Это вызвало волну сообщений о возможном возвращении бизнеса. Почему так происходит, рассказывает 24 Канал.

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По заявлениям самих компаний, это – юридическая профилактика, которая не означает фактического возвращения на рынок. В частности, McDonald's четко отметил, чтоне возобновляет деятельность в России, а обновление торговых марок – это стандартная юридическая практика для защиты бренда.

Кто реально вернулся или остался

Subway, PepsiCo, Lindt, Nestlé – среди тех, кто не ушел полностью, а работает через франшизу или ограниченное представительство.

По данным Leave-Russia.org, на апрель 2025 года:

1 640 компаний до сих пор ведут деятельность в России,

1 176 компаний ограничили деятельность,

более 1 000 компаний полностью ушли с рынка.

Почему возвращение – не будет простым

Даже если бренд хочет вернуться, Россия не очень спешит их принимать и ввела ограничения:

продажа активов возможна только с большим дисконтом;

покупатель должен быть одобрен властями;

нужно доказать "благонадежность" и лояльность к условиям войны.

Поэтому, несмотря на громкие заголовки о "возвращении брендов в Россию", на практике речь скорее о юридических шагах, чем о реальном присутствии. А вот возвращение, если и произойдет, потребует от компаний согласиться с политическими, моральными и репутационными рисками.