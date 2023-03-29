Дополнительный налог и низкая цена: на каких условиях компании могут выйти из России

Компании, которые вышли из России и продали там свои активы, должны заплатить 10% налога от стоимости сделки. Об этом сообщают российские СМИ.

Кроме того, что компании из "недружественных" стран обязаны продать бизнес всего за 50% стоимости, Кремль ввел еще и дополнительный налог на продажу бизнеса в России.

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Налог от продаж бизнеса в России

Компании теперь обязаны внести вклад в бюджет России при продаже российских активов. Его размер будет составлять не менее 10% от половины стоимости сделки. Такое решение вынесла правительственная комиссия Минфина по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

На каких условиях можно продать бизнес в России

Если компания продает бизнес со скидкой более 90%, то взнос вырастет до 10% полной стоимости сделки.

Также правительство России ограничило иностранцам возможность продавать бизнес в стране с марта 2022 года. Чтобы избавиться от российских активов, нужно подавать заявление с информацией об участниках соглашения в правовую комиссию и получить его одобрение. Следует отметить, что комиссия имеет право отказать в разрешении или выдать его по определенным условиям.

В марте Кремль и обнародовал список требований к компаниям из "недружественных" стран, решивших покинуть рынок агрессорки. Например, им разрешили продать бизнес только со скидкой в размере не менее 50% от цены, установленной в ходе независимой оценки.

В список "недружественных" стран вошли США, Великобритания, Канада, Япония, все страны ЕС и ряд других стран.