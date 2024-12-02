Соревнования с Китаем разгораются: сколько США выделили денег Intel на полупроводники

Intel получил гигантскую субсидию от правительства США. Таким образом Америка намерена не только удержать свои позиции в гонке чипов, но и приблизиться к независимому производству.

Гигантская субсидия

Министерство торговли США выделило 7,86 миллиардов долларов для Intel. Американский производитель процессоров должен инвестировать их в производство, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, речь идет о производственных мощностях компании Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Орегоне, общая стоимость которых составляет 90 миллиардов долларов.

Это означает, что американские чипы изготавливаются и упаковываются американскими рабочими в США американской компанией впервые за очень долгое время,

– заявила Джина Раймондо, министр торговли США.

Гонка набирает обороты

Как известно, в августе Тайвань экспортировал чипов на рекордные 44 миллиарда долларов. Все – из-за популярности и развития технологии искусственного интеллекта. Теперь мировые лидеры пытаются и себе урвать кусок этого пирога.

Например, за 6 месяцев Китай потратил на оборудование для производства чипов больше, чем США, Южная Корея и Тайвань вместе. Пекин надеется навязать конкуренцию США и уменьшить зависимость от внешних поставок.