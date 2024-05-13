Инвестиций на 1,2 миллиарда евро: куда планирует вложить Amazon
13 мая 2024, 12:45Читати новину українською
Источник:Reuters
Amazon, крупнейшая в мире компания, продающая товары онлайн, вскоре объявит о новых инвестициях. Речь идет о более миллиарда евро в одну из стран Европы.
Amazon объявит о новых инвестициях
Как сообщил президент Франции перед началом ежегодного мероприятия страны "Выбери Францию", Amazon инвестирует в страну аж 1,2 миллиарда гривен, или 1,3 миллиарда долларов.
Читайте также Кэшбек "Покупай украинское": получит ли Налоговая доступ к картам украинцев
- Британский фармацевтический гигант GSK также объявит о новых инвестициях в страну.
- А консалтинговая компания Accenture планирует создать новые рабочие места в секторе искусственного интеллекта.
Amazon заблокировали облачные сервисы для пользователей из России
Роскомнадзор заявил, что заблокировал облачный сервис Amazon Web Services. Поэтому россияне не имеют доступ к сервису с 15 апреля.
Впрочем, это случилось уже после того, как компания Amazon сама заблокировала облачные сервисы для россиян еще с 20 марта.Заметьте! Облачный сервис Amazon Web Services – это коммерческое публичное облачное хранилище, которую компания развивает еще с 2006 года.