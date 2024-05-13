Amazon объявит о новых инвестициях

Как сообщил президент Франции перед началом ежегодного мероприятия страны "Выбери Францию", Amazon инвестирует в страну аж 1,2 миллиарда гривен, или 1,3 миллиарда долларов.

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Британский фармацевтический гигант GSK также объявит о новых инвестициях в страну.

А консалтинговая компания Accenture планирует создать новые рабочие места в секторе искусственного интеллекта.

Напоминаем, что в тройку самых богатых людей в мире входит основатель Amazon и бывший гендиректор компании – Джефф Безос, который занимает 2 место в рейтинге с состоянием в 198 миллиардов долларов. Первое место занимает французский бизнесмен Бернар Арно, который имеет контрольный пакет в компании LVMH, а его состояние составляет 215 миллиардов долларов. Третье место – основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск со 194 миллиардами долларов.

Amazon заблокировали облачные сервисы для пользователей из России

Роскомнадзор заявил, что заблокировал облачный сервис Amazon Web Services. Поэтому россияне не имеют доступ к сервису с 15 апреля.

Впрочем, это случилось уже после того, как компания Amazon сама заблокировала облачные сервисы для россиян еще с 20 марта.

Заметьте! Облачный сервис Amazon Web Services – это коммерческое публичное облачное хранилище, которую компания развивает еще с 2006 года.