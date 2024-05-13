Amazon объявит о новых инвестициях

Как сообщил президент Франции перед началом ежегодного мероприятия страны "Выбери Францию", Amazon инвестирует в страну аж 1,2 миллиарда гривен, или 1,3 миллиарда долларов.

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  • Британский фармацевтический гигант GSK также объявит о новых инвестициях в страну.
  • А консалтинговая компания Accenture планирует создать новые рабочие места в секторе искусственного интеллекта.

Amazon заблокировали облачные сервисы для пользователей из России

Роскомнадзор заявил, что заблокировал облачный сервис Amazon Web Services. Поэтому россияне не имеют доступ к сервису с 15 апреля.

Впрочем, это случилось уже после того, как компания Amazon сама заблокировала облачные сервисы для россиян еще с 20 марта.