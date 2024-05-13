Amazon оголосить про нові інвестиції
Як повідомив президент Франції перед початком щорічного заходу країни "Обери Францію", Amazon інвестує в країну аж 1,2 мільярда гривень, або 1,3 мільярда доларів.
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- Британський фармацевтичний гігант GSK також оголосить про нові інвестиції в країну.
- А консалтингова компанія Accenture планує створити нові робочі місця у секторі штучного інтелекту.
Amazon заблокували хмарні сервіси для користувачів з Росії
Роскомнагляд заявив, що заблокував хмарний сервіс Amazon Web Services. Відтак росіяни не мають доступ до сервісу з 15 квітня.
Втім це трапилося вже після того, як компанія Amazon сама заблокувала хмарні сервіси для росіян ще з 20 березня.