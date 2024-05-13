Amazon оголосить про нові інвестиції

Як повідомив президент Франції перед початком щорічного заходу країни "Обери Францію", Amazon інвестує в країну аж 1,2 мільярда гривень, або 1,3 мільярда доларів.

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Британський фармацевтичний гігант GSK також оголосить про нові інвестиції в країну.

А консалтингова компанія Accenture планує створити нові робочі місця у секторі штучного інтелекту.

Нагадуємо, що у трійку найбагатших людей у світі входить засновник Amazon та колишній гендиректор компанії – Джефф Безос, який займає 2 місце у рейтингу зі статками у 198 мільярдів доларів. Перше місце посідає французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, а його статки становлять 215 мільярдів доларів. Третє місце – засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск зі 194 мільярдами доларів.

Amazon заблокували хмарні сервіси для користувачів з Росії

Роскомнагляд заявив, що заблокував хмарний сервіс Amazon Web Services. Відтак росіяни не мають доступ до сервісу з 15 квітня.

Втім це трапилося вже після того, як компанія Amazon сама заблокувала хмарні сервіси для росіян ще з 20 березня.

Зауважте! Хмарний сервіс Amazon Web Services – це комерційне публічне хмарне сховище, яку компанія розвиває ще з 2006 року.