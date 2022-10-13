По просьбе правительства: как крупнейшие ритейлеры Украины сокращают потребление электроэнергии

Россия 10 и 11 октября нанесла массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Крупнейшие украинские ритейлеры сокращают использование электричества, чтобы снизить нагрузку на систему.

С соответствующей просьбой к гражданам и бизнесу обратился премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что 10 октября украинцы по всей стране, откликнувшись на призыв, добровольно снизили потребление электроэнергии в среднем на 10%.

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Как украинский бизнес экономит электроэнергию

Владелец сети "АЛЛО" Дмитрий Деревицкий заявил, что с целью экономии энергии магазины ритейлера отключат все девайсы с высоким уровнем потребления электричества. Прежде всего, речь идет о вывесках и телевизорах в около 270 точках продаж "АЛЛО" по всей стране.

Если вы увидите недостаточно освещенные магазины "АЛЛО", не удивляйтесь – они открыты, просто сейчас в режиме экономии света. Как только ситуация нормализуется, мы вернемся к обычному режиму работы,

– добавил Деревицкий.

Ритейлер Comfy, в свою очередь, с 11 октября выключил во всех своих представительствах телевизоры, рекламные экраны и вывески. Об этом сообщила директор по маркетингу сети Мария Назаренко.

На 30% снизить потребление электроэнергии удалось и "Эпицентру". В частности, гипермаркеты начали не столь ярко подсвечивать фасады и полностью отключили LED-экраны на фасадах торговых центров. Всего же в сети сейчас работают 73 торговых объекта.

К слову, крупнейший продуктовый ритейлер страны "АТБ" тем временем отказывается от подсветки вывесок, бордов, сити-лайтов, стел на фасадах магазинов. Также компания не будет освещать близлежащую территорию, супермаркеты выключат освещение полок и боксов в торговых залах.

Напомним, что в правительстве 12 октября призвали продлить экономию электроэнергии. Для того чтобы избежать плановых отключений, потребление электричества с 17 по 22 час по Украине нужно сократить на 25%, – это касается не только бытового использования, но и предприятий.