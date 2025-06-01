Какие изменения ждут ФЛП с 1 июня – налоги, лимиты, отчетность

С 1 июня 2025 года для украинских ФОПов начинают действовать новые правила: обновленные лимиты доходов, уточненные налоговые ставки и ограничения на денежные переводы. Также появляются дедлайны для перехода между системами налогообложения.

Налоговые ставки и лимиты доходов

Какие налоги будут платить ФЛП в июне, какие лимиты доходов будут действовать и что меняется в переводах между карточками – коротко о главном, что нужно знать каждому предпринимателю с 1 июня 2025 года, рассказывает 24 Канал.

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1 группа

Годовой лимит дохода: 1 336 000 гривен (167 размеров минимальной заработной платы (МЗП)).

Единый налог: до 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 302,80 гривен/месяц.

Единый социальный взнос (ЕСВ): 1 760 гривен/месяц (22% от МЗП).

Военный сбор: 800 гривен/месяц (10% от МЗП).

2 группа

Годовой лимит дохода: 6 672 000 гривен (834 МЗП).

Единый налог: до 20% от МЗП, что составляет 1 600 гривен/месяц.

ЕСВ: 1 760 гривен/месяц.

Военный сбор: 800 гривен/месяц.

3 группа

Годовой лимит дохода: 9 336 000 гривен (1 167 МЗП).

Единый налог:

5% от дохода для неплательщиков НДС.

3% от дохода для плательщиков НДС.

ЕСВ: 1 760 гривен/месяц.

Военный сбор: 1% от дохода.

Заметьте. Размеры ЕН и ЕСВ устанавливаются в начале года и не меняются с изменением МЗП в течение года.

Изменения в отчетности и налоговых формах

С 1 апреля 2025 года ФЛП III группы подают декларацию по новой форме, которая включает раздел для суммы военного сбора.

Переход между системами налогообложения

Переход на упрощенную систему: Для перехода с общей на упрощенную систему налогообложения с III квартала 2025 года, необходимо подать заявление в ГНС до 16 июня 2025 года.

Для перехода с общей на упрощенную систему налогообложения с III квартала 2025 года, необходимо подать заявление в ГНС до 16 июня 2025 года. Отказ от упрощенной системы: Чтобы отказаться от упрощенной системы налогообложения с III квартала 2025 года, нужно подать заявление до 20 июня 2025 года.

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Ограничения на переводы между счетами физических лиц

С 1 июня 2025 года максимальная сумма переводов между счетами физических лиц без документального подтверждения снижается со 150 000 гривен до 100 000 гривен в месяц в месяц. Это касается переводов по номеру карты, телефона или реквизитам IBAN. Новые ограничения не распространяются на снятие наличных, оплату товаров, коммунальные платежи, переводы между собственными счетами и на счета юридических лиц.

Эти изменения имеют целью усовершенствование налоговой системы и финансового контроля в Украине. ФОПам стоит тщательно ознакомиться с нововведениями и, при необходимости, обратиться к налоговым консультантам для надлежащей подготовки и адаптации к новым условиям.