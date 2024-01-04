Почему Япония передает технологии

Япония надеется, что биотопливные технологии помогут Украине создать новую отрасль, где большие аграрные ресурсы могут быть использованы в качестве топлива. Таким образом, островная страна пытается выразить свою поддержку Украине в условиях войны.

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Япония имеет самоналоженный запрет на экспорт оружия из-за своего конституционного статуса. Так что сосредотачивается на способах помощи в восстановлении и реконструкции после вторжения России.

Важно ! Биотопливо, производимые из сельскохозяйственных культур и отходов животноводства, могут использоваться для производства электроэнергии и привлекают внимание как одна из технологий, способствующих декарбонизации.

Как биотопливная промышленность поможет Украине

В настоящее время японское правительство проводит оценку потребностей Украины накануне встречи, с целью оказать средне- и долгосрочную поддержку с помощью частных инвестиций в сферы энергетики, медицинской помощи и инфраструктуры, сообщили источники.

Если бизнес заработает, он обеспечит Украине перспективными экспортными продуктами, которые могут способствовать увеличению заработка страны в иностранной валюте,

– отметил правительственный чиновник Японии для японского издания Kyodo News.

Кроме биотоплив, Япония рассматривает возможность предоставления Украине протезов ног, изготовленных с помощью технологии 3D-печати, а также технологий для лечения посттравматического стрессового расстройства.

К слову! Я Пония также планирует поддержать внедрение в Украине технологий дистанционной медицинской помощи и разумного фермерства.