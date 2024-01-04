Почему Япония передает технологии
Япония надеется, что биотопливные технологии помогут Украине создать новую отрасль, где большие аграрные ресурсы могут быть использованы в качестве топлива. Таким образом, островная страна пытается выразить свою поддержку Украине в условиях войны.
Читайте также Налоги для ФЛП по польской системе: Минфин рассматривает изменения
Япония имеет самоналоженный запрет на экспорт оружия из-за своего конституционного статуса. Так что сосредотачивается на способах помощи в восстановлении и реконструкции после вторжения России.
Как биотопливная промышленность поможет Украине
В настоящее время японское правительство проводит оценку потребностей Украины накануне встречи, с целью оказать средне- и долгосрочную поддержку с помощью частных инвестиций в сферы энергетики, медицинской помощи и инфраструктуры, сообщили источники.
Если бизнес заработает, он обеспечит Украине перспективными экспортными продуктами, которые могут способствовать увеличению заработка страны в иностранной валюте,
– отметил правительственный чиновник Японии для японского издания Kyodo News.
Кроме биотоплив, Япония рассматривает возможность предоставления Украине протезов ног, изготовленных с помощью технологии 3D-печати, а также технологий для лечения посттравматического стрессового расстройства.