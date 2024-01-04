Чому Японія передає технології

Японія сподівається, що біопаливні технології допоможуть Україні створити нову галузь, де великі аграрні ресурси можуть бути використані як паливо. Таким чином острівна країна намагається висловити свою підтримку Україні в умовах війни.

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Японія має самонакладену заборону на експорт зброї через свій конституційний статус. Тож зосереджується на способах допомоги у відновленні та реконструкції після вторгнення Росії.

Важливо! Біопалива, що виробляються з сільськогосподарських культур та відходів тваринництва, можуть використовуватися для виробництва електроенергії і привертають увагу як одна з технологій, яка може сприяти декарбонізації.

Як біопаливна промисловість допоможе Україні

Нині японський уряд проводить оцінку потреб України напередодні зустрічі, маючи на меті надати середньо- та довгострокову підтримку за допомогою приватних інвестицій у сфери енергетики, медичної допомоги та інфраструктури, повідомили джерела.

Якщо бізнес запрацює, він забезпечить Україну перспективними експортними продуктами, які можуть сприяти збільшенню заробітку країни в іноземній валюті,

— зазначив урядовий чиновник Японії для японського видання Kyodo News.

Окрім біопалив, Японія також розглядає можливість надання Україні протезів ніг, виготовлених за допомогою технології 3D-друку, а також технологій для лікування посттравматичного стресового розладу.

До слова! Японія також планує підтримати впровадження в Україні технологій дистанційної медичної допомоги та розумного фермерства.