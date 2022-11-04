Вместе с тем Infiniti обещает россиянам "оставаться на связи" и поддерживать официальные каналы коммуникации с клиентами в стране-агрессоре. Об этом стало известно 3 ноября из заявления компании в российской социальной сети, передает Бизнес 24.

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Выход Infiniti из России

За последние более 8 лет Infiniti не имела локального производства в России. В 2012 – 2014 годах на заводе материнской Nissan в Санкт-Петербурге осуществлялась сборка кроссоверов бренда QX70, QX80 и седана серии M.

Импорт авто Infiniti на российский рынок был приостановлен еще в начале марта этого года, после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Согласно данным местной бизнес-ассоциации, продажи бренда за 9 месяцев 2022 года в России упали на 46%.

К слову, заявление компании о выходе из страны-агрессора выглядит несколько "многообещающим" для россиян. Учитывая формулировку, автобренд не исключает будущего возвращения на рынок России.

Заявление Infiniti о выходе с рынка России / Скриншот из российской соцсети

Напомним, что после 24 февраля Россию один за другим покидают известные автомобильные бренды. Так, о полном выходе из страны-агрессора недавно заявила немецкая Mercedes-Benz, которая продала свой завод в Подмосковье местной компании.

Материнская компания Infiniti Nissan также лишилась своих мощностей в Санкт-Петербурге в начале октября – завод автоконцерна перешел к российской НАМИ вместе с центром продаж и маркетинга в Москве всего за 1 евро.