Разом з тим Infiniti обіцяє росіянам "залишатись на зв'язку" й підтримувати офіційні канали комунікації з клієнтами у країні-агресорці. Про це стало відомо 3 листопада із заяви компанії в російській соціальній мережі, передає Бізнес 24.

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Вихід Infiniti з Росії

Впродовж останніх понад 8 років Infiniti не мала локального виробництва у Росії. У 2012 – 2014 роках на заводі материнської Nissan у Санкт-Петербурзі здійснювалось складання кросоверів бренду QX70, QX80 та седана серії M.

Імпорт авто Infiniti на російський ринок був припинений ще на початку березня цього року, після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. За даними місцевої бізнес-асоціації, продажі бренду за 9 місяців 2022 року у Росії впали на 46%.

До слова, заява компанії про вихід з країни-агресорки виглядає дещо "багатообіцяючою" для росіян. З огляду на формулювання, автобренд не відкидає майбутнього повернення на ринок Росії.

Заява Infiniti про вихід з ринку Росії / Скриншот з російської соцмережі

Нагадаємо, що після 24 лютого Росію один за одним залишають відомі автомобільні бренди. Так, про повний вихід з країни-агресорки нещодавно заявила німецька Mercedes-Benz, яка продала свій завод у Підмосков'ї місцевій компанії.

Материнська компанія Infiniti Nissan також позбулась своїх потужностей у Санкт-Петербурзі на початку жовтня – завод автоконцерну перейшов до російської НАМІ разом з центром продажів та маркетингу у Москві всього за 1 євро.