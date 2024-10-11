Официанты должны платить налог со своих чаевых: на чем настаивает нардеп Гетманцев

По состоянию на сейчас, большинство граждан не платит налоги с чаевых. Однако, с точки зрения закона эти денежные поступления являются налогооблагаемым доходом.

Почему нужно платить налог за чаевые

Нардеп Даниил Гетманцев уточнил, что он не питает иллюзий относительно работы ресторанов, кафе и кофеен. По словам чиновника, пока налоговая сейчас сосредоточена на других отраслях, поэтому ресторанный бизнес еще имеет пространство для махинаций.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Пусть не будет у них иллюзий, что я не понимаю, что происходит. Я знаю очень хорошо ситуацию на этом рынке, кстати, не только на этом.

Гетманцев отметил, что сейчас в ресторанной отрасли весомыми проблемами являются:

двойные чеки;

отсутствие фиксации продаж через кассовый аппарат.

Нардеп уточняет, что в настоящее время налоговая в первую очередь сосредоточена на торговле. Речь, частности, о реализации пищевой продукции и электроники. Однако, со временем, налоговая будет обращать больше внимания на ресторанный сектор.

Чаевые, по словам Гетманцева, несомненно подлежат налогообложению.

Мы с вами не должны подменять закон какими-то своими суждениями относительно него. Давайте менять закон, выводить из-под закона этот конкретный доход, и тогда не будем платить,

– уточнил нардеп.

Напомним! Правительство повысило налоги в Украине, в том числе и для ФЛП.