Выплаты украинцев будут расти: какой будет средняя зарплата в 2025 году

Средняя зарплата украинцев постепенно растет. Речь идет как о номинальном, так и реальном измерении.

Как изменится средняя зарплата

В проекте госбюджета указано, что средняя зарплата в Украине в течение 2024 года вырастет до 21 809 гривен. При этом, реальная среднемесячная заработная плата увеличится на почти 8,5%.

Читайте также Двое владельцев сетей микрокредитов имеют российский паспорт: это "Просто Позика" и "Тайм Кредит"

Такому показателю роста будет способствовать меньший уровень потребительской инфляции, чем ожидалось ранее.

Обратите внимание! Госстат отмечал, что только в первом квартале 2024 года средняя заработная плата в Украине выросла на 22,5%. Именно в марте этого года она достигла 18 903 гривен.

Как изменится размер средней зарплаты

Кабмин утвердил значения, которых должна достичь средняя зарплата в последующие годы:

по итогам 2025 года средняя заработная плата должна достичь 25 732 гривен;

а вот в 2026 году она должна составить уже 30 260 гривен.

Заметьте! С 1 апреля 2024 года минимальная зарплата в Украине достигает 8 тысяч гривен. Согласно утвержденной Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы этот показатель должен не меняться до 2028 года.