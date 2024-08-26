Як зміниться середня зарплата

У проєкті держбюджету зазначено, що середня зарплата в Україні протягом 2024 року зросте до 21 809 гривень. При цьому, реальна середньомісячна заробітна плата збільшиться на майже 8,5%.

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Такому показнику зростання сприятиме менший рівень споживчої інфляції, ніж очікувалось раніше.

Зверніть увагу! Держстат зазначав, що лише у першому кварталі 2024 року середня заробітна плата в Україні зросла на 22,5%. Саме у березні цьогоріч вона сягнула 18 903 гривень.

Як зміниться розмір середньої зарплати

Кабмін затвердив значення, яких має сягнути середня зарплата у наступні роки:

за підсумками 2025 року середня заробітна плата має сягнути 25 732 гривень;

а от у 2026 році вона має скласти уже 30 260 гривень.

Зауважте! З 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата в Україні сягає 8 тисяч гривень. Відповідно до затвердженої Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки цей показник має не змінюватись до 2028 року.